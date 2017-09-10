Смолов открыл счет в матче против "Уфы"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Уфы". На 75-й минуте полузащитник "быков" Виктор Классон пробил по воротам, однако вратарь уфимцев Александр Беленов справился с ударом и отбил мяч перед собой. Смолов оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота.

Для форварда этот гол стал третьим в нынешнем сезоне и 76-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"