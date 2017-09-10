Смолов открыл счет в матче против "Уфы"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Уфы". На 75-й минуте полузащитник "быков" Виктор Классон пробил по воротам, однако вратарь уфимцев Александр Беленов справился с ударом и отбил мяч перед собой. Смолов оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота.
Для форварда этот гол стал третьим в нынешнем сезоне и 76-м в зачет "Клуба 100".
Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #УфаКраснодар 0:1 75' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/A92l8s5bkL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 сентября 2017 г.