СМИ: "Зенит" может приобрести защитника "Аталанты" Манчини

"Зенит" заинтересован в приобретении центрального защитника "Аталанты" Джанлуки Манчини, утверждает Calcio Atalanta.

Отмечается, что представители питерского клуба просматривали 22-летнего итальянца в матче 11-го тура серии A против "Болоньи" (2:1).

Кроме того, за игроком на этой встрече следили скауты "Арсенала" и дортмундской "Боруссии". Также он входит в сферу интересов "Интера" и "Ромы".

В этом сезоне Манчини провел восемь матчей в чемпионате Италии, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу. Его контракт с "Аталантой" истекает летом 2023 года.