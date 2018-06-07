СМИ: "Зенит" интересуется капитаном "Наполи" Хамшиком

"Зенит" претендует на полузащитника "Наполи" Марека Хамшика, сообщает ITASportPress. Интерес к 30-летнему словаку также проявляют "Зальцбург" и "Бавария".

В ближайшее время агент Хамшика проведет встречу с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, на которой будет обсуждаться будущее хавбека. Сообщается, что словак беспокоится за свое место в стартовом составе "Наполи" в связи с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти.

В минувшем сезоне Хамшик принял участие в 57 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.