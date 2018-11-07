СМИ: "Тосно" начал рассчитываться перед игроками

ФК "Тосно", который прекратил существование, начал рассчитываться перед футболистом. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- "Тосно" частично начал погашать долги перед футболистами. Шесть игроков получили по две-три зарплаты – по 520 тысяч и 780 тысяч рублей соответственно. У всех с учетом премиальных месячные зарплаты составляли около миллиона рублей. Выплатили оклады за минусом налогов. Непонятно, кто выплачивает эти деньги, но главное, что долги стали погашать, - сказал источник. - Пока трудно сказать, заплатят ли футболистам оставшиеся суммы. Тренерский штаб и персонал клуба рассчитали полностью. Долги только перед футболистами. Известно, что "Тосно" два раза отказали в банкротстве.

Ранее суд отложил на 19 ноября заявление "Тосно" о своем банкротстве. Бывший форвард команды Павел Погребняк утверждал, что долги перед футболистами перед футболистами составляют 60 миллионов рублей.

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