12:35 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Сент-Этьен" сможет выкупить Эрнани у "Зенита" за 12 миллионов евро

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Полузащитник "Зенита" Эрнани завтра перейдет в "Сент-Этьен" на правах аренды. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, французский клуб получит право выкупа бразильца за 12 миллионов евро.

В январе этого года 23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро). В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.

 
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КОММЕНТАРИИ (10)
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foreverCSKAforever

За 120.

13:47

Митяй Антибомж

Выкупа не будет, ибо это недоразумение даже в деревянных столько не стоит.

13:11

ymovan

Эрнани конечно заиграет. Луческу его брал а он в бразильцах знает толк, взять например - Виллиана, Косту, Фернандиньо... они тоже не с первого сезона у него блистали... Та и Жулиан приличный футболист...

13:09

ymovan

голос из Санкт-Петербурга - Вы только на нефти и газе можете заработать в ущерб 90 % населения России, а не на футболистах...

13:06

ДжЫмкО

А вдруг заиграет, выкупят за 12 лямов, перепродадут в ПСЖ какое нибудь за 40, начнете ныть, ай какого игрока упустили по глупости)

13:05

Gogy

во Франции он оттает и начнет играть. На тренировках то может что-то показывать, а в игре ножки бережет и прицел, чтоб не сбился...

13:03

Sobakin94

Да он 2 копейки не стоит!

13:01

голос из Санкт-Петербурга

Ещё на этом "дереве" и заработаем! Браво, менеджмент ФК ЗЕНИТ!

12:57

kelt

За этого еще и доплачивать надо, чтобы забрали

12:56

SpaMan

Кто поставит на то что не выкупят?

12:46