СМИ: "Сент-Этьен" сможет выкупить Эрнани у "Зенита" за 12 миллионов евро

Полузащитник "Зенита" Эрнани завтра перейдет в "Сент-Этьен" на правах аренды. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, французский клуб получит право выкупа бразильца за 12 миллионов евро.

В январе этого года 23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро). В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.