СМИ: "Сент-Этьен" сможет выкупить Эрнани у "Зенита" за 12 миллионов евро

Полузащитник "Зенита" Эрнани завтра перейдет в "Сент-Этьен" на правах аренды. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, французский клуб получит право выкупа бразильца за 12 миллионов евро.
В январе этого года 23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро). В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.
foreverCSKAforever
За 120.
13:47
Митяй Антибомж
Выкупа не будет, ибо это недоразумение даже в деревянных столько не стоит.
13:11
ymovan
Эрнани конечно заиграет. Луческу его брал а он в бразильцах знает толк, взять например - Виллиана, Косту, Фернандиньо... они тоже не с первого сезона у него блистали... Та и Жулиан приличный футболист...
13:09
ymovan
голос из Санкт-Петербурга - Вы только на нефти и газе можете заработать в ущерб 90 % населения России, а не на футболистах...
13:06
ДжЫмкО
А вдруг заиграет, выкупят за 12 лямов, перепродадут в ПСЖ какое нибудь за 40, начнете ныть, ай какого игрока упустили по глупости)
13:05
Gogy
во Франции он оттает и начнет играть. На тренировках то может что-то показывать, а в игре ножки бережет и прицел, чтоб не сбился...
13:03
Sobakin94
Да он 2 копейки не стоит!
13:01
голос из Санкт-Петербурга
Ещё на этом "дереве" и заработаем! Браво, менеджмент ФК ЗЕНИТ!
12:57
kelt
За этого еще и доплачивать надо, чтобы забрали
12:56
SpaMan
Кто поставит на то что не выкупят?
12:46