СМИ: Сарри в случае подписания контракта с "Челси" попытается заполучить Головина

"Челси" может приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщают британские СМИ. Такой вариант возможен, если команду возглавит Маурицио Сарри.

Как информирует Evening Standard, итальянскому специалисту давно нравится игра россиянина. Если он получит работу в "Челси", то предпримет усилия, чтобы он стал игроком его команды.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют "Ювентус" и "Монако". 22-летний хавбек в прошлом сезоне провел 43 матча за ЦСКА во всех турнирах и забил семь мячей при шести голевых передачах.

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