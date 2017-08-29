СМИ: Рочина может перейти из "Рубина" в "Бетис" на правах аренды

Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина может подписать контракт с "Бетисом", утверждает Estadio Deportivo. Предполагается, что бело-зеленые рассматривают возможность аренды игрока. Клуб не готов заплатить за хавбека 10 миллионов евро, которые рассчитывают выручить казанцы за трансфер.

Для подписания контракта с 26-летним испанцем "Бетис" будет вынужден расстаться с тремя футболистами, один из которых – украинец Роман Зозуля.

Напомним, что Рочина перешел в "Рубин" из "Гранады" в 2016 году. Его контракт с казанцами рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за "рубиновых" 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

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