СМИ: "Ривер Плейт" не отпустит Кинтеро в "Локомотив"

Аргентинский "Ривер Плейт" хочет выкупить у "Порту" 100 процентов прав на полузащитника Хуана Кинтеро, информирует record.pt. Ранее 25-летнем колумбийцем, по информации СМИ, интересовался "Локомотив".

Клуб из Буэнос-Айреса хочет заплатить необходимые 3,75 миллиона евро, а сумма отступных в новом контракте составит 22 миллиона евро.

В 2018 году он провел в составе "Ривер Плейта" на правах аренды 13 матчей и забил 1 гол в чемпионате Аргентины.

Кинтеро вошел в число кандидатов в сборную Колумбии на чемпионат мира-2018.