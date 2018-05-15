Фалькао, Родригес и Куадрадо - в предварительной заявке сборной Колумбии на ЧМ-2018

Сборная Колумбии огласила предварительную заявку на чемпионат мира-2018. Главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман составил список из 35 игроков, в который вошли следующие игроки:

вратари – Иван Арболеда ("Банфилд", Аргентина), Хосе Куадрадо ("Онсе Кальдас"), Давид Оспина ("Арсенал", Англия), Камило Варгас ("Депортиво Кали");

защитники – Сантьяго Ариас (ПСВ, Голландия), Фарид Диас ("Олимпия", Парагвай), Франк Фабра ("Бока Хуниорс", Аргентина), Стефан Медина ("Монтеррей", Мексика), Йерри Мина ("Барселона", Испания), Бернардо Эспиноса, Хоан Мохика (оба – "Жирона", Испания), Оскар Мурильо ("Пачука", Мексика), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", Англия), Вильям Тесильо ("Леон", Мексика), Кристиан Сапата ("Милан", Италия);

полузащитники – Абель Агилар ("Депортиво Кали"), Вилмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все – "Бока Хуниорс", Аргентина), Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), Густаво Куэльяр ("Фламенго", Бразилия), Джефферсон Лерма ("Леванте", Испания), Джованни Морено ("Шанхай Шэньхуа", Китай), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина), Хамес Родригес ("Бавария", Германия), Карлос Санчес ("Эспаньол", Испания), Матеус Урибе ("Америка", Мексика);

нападающие – Карлос Бакка ("Вильярреал", Испания), Мигель Борха ("Палмейрас", Бразилия), Радамель Фалькао ("Монако", Франция), Хосе Искиэрдо ("Брайтон", Англия), Луис Муриэль ("Севилья", Испания), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес (оба – "Хуниор"), Дуван Сапата ("Сампдория", Италия).

Напомним, сборная Колумбии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе H с Японией (19 июня, Саранск), Польшей (24 июня, Казань) и Сенегалом (28 июня, Самара).

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