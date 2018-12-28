СМИ: Ригони может вернуться в "Зенит" в январе

Нападающий "Аталанты" Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат "Зениту", может вернуться в петербургский клуб в январе. Как утверждает TMW, 25-летний аргентинец не будет включет в заявку на матч 19-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло", который состоится 29 декабря.

Ригони также не был заявлен на матч 18-го тура серии А против "Ювентуса" (2:2). "Аталанта" арендовала аргентинца до конца сезона-2018/19, однако договор может быть расторнут в январе.

В текущем сезоне Ригони провел 12 матчей за "Аталанту" и забил 3 гола.

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