СМИ: Рибальта подпишет с "Зенитом" 3-летний контракт

Новым спортивным директором "Зенита" станет быший глава скаутской службы "Манчестер Юнайтед" Хавьер Рибальта. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, специалист подпишет с петербургским клубом 3-летний контракт.

Сообщается, что Рибальта решил покинуть "МЮ" из-за того, что хочет поработать на более престижной должности.

Напомним, 7 октября 2017 года умер спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания. До конца сезона в статусе заместителей работали Оресте Чинквини и Вячеслав Малафеев.

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