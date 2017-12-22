СМИ: Пашалич зимой может покинуть "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич зимой может перейти в "Галатасарай", сообщает Milliyet. Хорватский хавбек был арендован красно-белыми у "Челси" до конца сезона-2017/18, но турецкий клуб намерен приобрести 22-летнего игрока уже в январе.
Отметим, что если переговоры со "Спартаком", "Челси" и самим игроком пройдут успешно, "Галатасарай" станет для Пашалича седьмым клубом в карьере. До аренды в российский клуб хавбек выступал за "Хайдук", "Челси", "Эльче", "Монако" и "Милан".
В этом сезоне полузащитник провел в составе "Спартака" 23 матча, забив 5 мячей и отдав 1 результативную передачу.
Monakh007
Агент: Пашалич счастлив в "Спартаке", переговоров с другими клубами не ведём Источник: https://bobsoccer.ru/user/32584/blog/?item=426443
11:06
Lennon
И Петковича уберите!
20:37 22 декабря
Lennon
Иного Абрамович и не мог подсунуть Спартаку! Господин Каррера, ваш бывший подельник Конте в лапах конского приспешника! Не доверяйте и руководствуйтесь своим мнением!
20:37 22 декабря
Lennon
На все четыре стороны! Отнял у Промеса хет-трик в матче с ЦСКА, случайный гол Зениту..... Европейское днище!
20:35 22 декабря
Казачок007
Все нормуль, Россия - футбольный перевалочный пункт между Европой и Турцией (плюс остальная Азия). Так было будет.
20:05 22 декабря
anhora
Народ, ну ведь он помог. И несколько голов важных забил. Ну не целует ромбик, не рвёт жилы на поле. Но работу своё делает квалифицированно, арендный контракт отрабатывает. Он понимает, что здесь временно. Возможно, если б мы его купили, он совсем по другому бы себя вёл.
19:42 22 декабря
Веравалер
Зачем приходил? Чего хотел?
17:28 22 декабря
ЗЮК~
Несвин,это метафора о том,что твой любовник перестал играть с твоей пятой точкой?
16:32 22 декабря
Dry Gin
Педру Роша не хочет покинуть «Спартак»?
16:28 22 декабря
konoval
Несвин Побежал народ из с.в.и.н.а.рника 16:01=====================Мечтаешь, д.е.б.и.л? Мечтай. Ду.р.аки думками богаты.
16:24 22 декабря
клад555
shpasic Умнее ничего не придумал?
16:18 22 декабря
Несвин
Побежал народ из с.в.и.н.а.рника
16:01 22 декабря
Alexa1977
Сомневаюсь что Паша куда либо уйдет до лета.
15:40 22 декабря
Don
Он не может зимой никуда уйти, так как договор аренды до лета, если только Спартак расторгнет договор аренды, причём Челси не может его сам отозвать согласно договору аренды, так что турки могут идти курить бамбук до лета)
15:33 22 декабря
Очень плохой мальчик
Да пусть идет,не жалко.
15:33 22 декабря
Abuelito
Двоякая ситуация)И держать не особо стоит, так как ПОЛУНЕПОНЯТНЫЙ Пашалич как игрок, но и забивал важные голы в то же время ИНОГДА)) Парадокс!))
15:30 22 декабря
shpasic
Слуцкий решил вернуть Пашалича в Челси, чтобы помочь лучшему тренеру Белоруссии.
15:30 22 декабря
Бурый аз есьм
удачи на Босфоре - мы не будем плакать
15:29 22 декабря
Termin79
Летят ууутки, летят...
15:27 22 декабря