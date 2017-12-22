СМИ: Пашалич зимой может покинуть "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич зимой может перейти в "Галатасарай", сообщает Milliyet. Хорватский хавбек был арендован красно-белыми у "Челси" до конца сезона-2017/18, но турецкий клуб намерен приобрести 22-летнего игрока уже в январе.

Отметим, что если переговоры со "Спартаком", "Челси" и самим игроком пройдут успешно, "Галатасарай" станет для Пашалича седьмым клубом в карьере. До аренды в российский клуб хавбек выступал за "Хайдук", "Челси", "Эльче", "Монако" и "Милан".

В этом сезоне полузащитник провел в составе "Спартака" 23 матча, забив 5 мячей и отдав 1 результативную передачу.