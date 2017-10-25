СМИ: Матч "Зенит" - ЦСКА могут перенести из-за смены газона стадиона "Санкт-Петербург"

Весной 2018 года "Зенит" может провести матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА на стадионе "Петровский", сообщает "Фонтанка". Такое решение может быть принято из-за работ по смене газона на стадионе "Санкт-Петербург" к чемпионату мира.

Отмечается, что на различные мероприятия, связанные с работами на стадионе в 2018 году отложено порядка 220,3 миллионов рублей. Смена газона начнется с 16 апреля следующего года, а 13 мая будет проведен первый тестовый матч.

После этой игры поле выкатят со стадиона и вернут лишь 11 июня к международному турниру. Таким образом, игра против ЦСКА, которая запланирована на 29 апреля, скорее всего, будет перенесена на "Петровский".