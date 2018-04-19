18:25 19 апреля | Футбол — РФПЛ

СМИ: Манчини будет руководить сборной Италии в товарищеском матче против Саудовской Аравии

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Итальянская футбольная Федерация определится с главным тренером сборной Италии до 20 мая, сообщает Sport Mediaset. По информации источника, им станет Роберто Манчини, который на данный момент возглавляет "Зенит".

Отмечается, что специалист начнет работу в национальной команде в товарищеском матче против Саудовской Аравии, который 28 мая пройдет в швейцарском Санкт-Галлене.

Напомним, что контракт Манчини с "Зенитом" рассчитан до 2020 года.

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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mikeV

hottie - круто было бы! Ещё Валеру к ним!

09:16 20 апреля

вперёд Спартак!

Вернуть Плаческу на болото!)))))))))))))))

00:14 20 апреля

sm.forever

Судя по всему в Италии тоже проблема с тренерами...Итальянской футбольной Федерации надо срочно найти кого-то другого, а этот пусть гнобит бомжей дальше, у него контракт до 2020 года.

22:15 19 апреля

shpasic

тренеришку можно из ПСЖ позвать. и Дзюбу вернуть.

20:04 19 апреля

hottie

В следущем сезоне будет руководить снова кто-то с именем из-за бугра. Хотя лучше всего брать Черчесова после ЧМ, как сольется там в группе, и в помошники ему Гамулу вместе с Григоряном. Каждая пресс-конфа будет собирать аншлаги больше чем на матчах РФПЛ.

19:52 19 апреля

Millwall82

Хоть компенсацию не надо будет платить. Да и есть чуйка что Зенитом в следующем сезоне будет руководить Тренер, а не манагер вроде Манчини.

19:03 19 апреля

alexpomor

howard_А Фурсенко остается ?__________________ Ага, главным тренером))

18:57 19 апреля

howard

А Фурсенко остается ?

18:49 19 апреля

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