СМИ: Манчини будет руководить сборной Италии в товарищеском матче против Саудовской Аравии

Итальянская футбольная Федерация определится с главным тренером сборной Италии до 20 мая, сообщает Sport Mediaset. По информации источника, им станет Роберто Манчини, который на данный момент возглавляет "Зенит".
Отмечается, что специалист начнет работу в национальной команде в товарищеском матче против Саудовской Аравии, который 28 мая пройдет в швейцарском Санкт-Галлене.
Напомним, что контракт Манчини с "Зенитом" рассчитан до 2020 года.
mikeV
hottie - круто было бы! Ещё Валеру к ним!
09:16 20 апреля
вперёд Спартак!
Вернуть Плаческу на болото!)))))))))))))))
00:14 20 апреля
sm.forever
Судя по всему в Италии тоже проблема с тренерами...Итальянской футбольной Федерации надо срочно найти кого-то другого, а этот пусть гнобит бомжей дальше, у него контракт до 2020 года.
22:15 19 апреля
shpasic
тренеришку можно из ПСЖ позвать. и Дзюбу вернуть.
20:04 19 апреля
hottie
В следущем сезоне будет руководить снова кто-то с именем из-за бугра. Хотя лучше всего брать Черчесова после ЧМ, как сольется там в группе, и в помошники ему Гамулу вместе с Григоряном. Каждая пресс-конфа будет собирать аншлаги больше чем на матчах РФПЛ.
19:52 19 апреля
Millwall82
Хоть компенсацию не надо будет платить. Да и есть чуйка что Зенитом в следующем сезоне будет руководить Тренер, а не манагер вроде Манчини.
19:03 19 апреля
alexpomor
howard_А Фурсенко остается ?__________________ Ага, главным тренером))
18:57 19 апреля
howard
А Фурсенко остается ?
18:49 19 апреля