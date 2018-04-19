СМИ: Манчини будет руководить сборной Италии в товарищеском матче против Саудовской Аравии

Итальянская футбольная Федерация определится с главным тренером сборной Италии до 20 мая, сообщает Sport Mediaset. По информации источника, им станет Роберто Манчини, который на данный момент возглавляет "Зенит".

Отмечается, что специалист начнет работу в национальной команде в товарищеском матче против Саудовской Аравии, который 28 мая пройдет в швейцарском Санкт-Галлене.

Напомним, что контракт Манчини с "Зенитом" рассчитан до 2020 года.