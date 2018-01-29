13:45 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Ханни, который интересен "Спартаку", сегодня был замечен в аэропорту Брюсселя

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Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни сегодня был замечен аэропорту Брюсселя, информирует rtbf.be. Отмечается, что пока неизвестно, куда он вылетел.

Ранее сообщалось о том, что Ханни может оказаться в "Спартаке"Руководство бельгийского клуба готово продать 27-летнего хавбека за 12 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Несвин

Ханни был замечен в аэропорту Брюсселя. По бокам его сопровождали два огромных волосатых мужика в тулупах красно-белого цвета и татуировками с ромбом на лбу. У самого алжирца рот был заклеен скотчем, руки связаны за спиной морским углом, толстой грязной веревкой

17:14

Сагайдачный

они с бразильцем усилят спартак . видно промес продан . теперь спартак соответствует мусорнику . локо спи спокойно

16:35