СМИ: Ханни, который интересен "Спартаку", сегодня был замечен в аэропорту Брюсселя

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни сегодня был замечен аэропорту Брюсселя, информирует rtbf.be. Отмечается, что пока неизвестно, куда он вылетел.

Ранее сообщалось о том, что Ханни может оказаться в "Спартаке". Руководство бельгийского клуба готово продать 27-летнего хавбека за 12 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.