СМИ: "Фенербахче" претендует на Зе Луиша

"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Зе Луишу. Как утверждает турецкий портал Milliyet, в приобретении 27-летнего форварда лично заинтересован главный тренер стамбульского клуба Эрсун Янал.

Зе Луиш является приоритетной трансферной целью "Фенербахче". Клуб хочет укрепить линию атаки. Контракт форварда со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 24 матча за "Спартак", забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.

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