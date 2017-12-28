СМИ: Ещенко продлил контракт со "Спартаком" до 2019 года

Защитник Андрей Ещенко продлил контракт со "Спартаком" до 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к клубу. Новое соглашение с 33-летним игроком подписано по схеме "1+1".

Футболист пополнил состав красно-белых в 2016 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне вместе с клубом он стал чемпионом России. Всего Ещенко провел за "Спартак" 41 матч в чемпионате страны и забил один гол.