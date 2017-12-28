СМИ: Ещенко продлил контракт со "Спартаком" до 2019 года

Защитник Андрей Ещенко продлил контракт со "Спартаком" до 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к клубу. Новое соглашение с 33-летним игроком подписано по схеме "1+1".
Футболист пополнил состав красно-белых в 2016 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне вместе с клубом он стал чемпионом России. Всего Ещенко провел за "Спартак" 41 матч в чемпионате страны и забил один гол.
Доктор Хряк
модёр- лично тя повешу на фонаре )))
17:31
Lennon
Хотя, конечно, Андрей и так бы никуда не делся..... Таксо надо продлевать, а то в следующем сезоне снова будут искать центрдефа.....
15:26
Lennon
В 2020 Андрею уже 36 лет будет. С точки зрения бизнеса явно правильный ход. Теперь бы от Петковича избавиться!
15:25
анти-шпрота
Андрей, конечно, не Бог (в смысле может и накосячить в защите), но он явно Лев - бьется всегда истово, да и атаку поддержать может. Жаль, что пришел к нам так поздно, а то всякие фернандесы без гражданства бы остались за ненадобностью. А замены ему нет по факту. Это адриатическое чучело никуда не годно, ктоме срочной утилизации. Может, Маурисио попробовать вернуть на подмену - он и справа может подстраховать, и по центру?
14:20
БССР
среди всех нынешних игроков Спартака самый сильный духом.настоящий Мужик.(и не кривляется)
14:10
Jean4
Федун не хочет тратиться на нового игрока, понятно лучше продлить Ещенко. Тем более играет он пока весьма не плохо, боец. Но возврат конечно уже почти критический для флангового игрока.
13:53
Очень плохой мальчик
В 33 года он явно двужильный.
13:39
баламошка
Органы штоле заменил?)
13:36
NapoliFC
Сколько ему в 19-ом будет?
13:18
pobedaSpartak
привозит часто, но на фоне Петковича - просто бог!
13:12