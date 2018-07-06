СМИ: Эрнандес в ЦСКА получит подъемные в размере 5 миллионов евро

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес, последним клубом которого был "Халл Сити", близок к переходу в ЦСКА, сообщает в Твиттере журналист Фелипе Шмидт. По информации источника, зарплата 27-летнего форварда в российском клубе составит 3 миллиона евро. Кроме того, он получит побъемные в размере 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что контракт Эрнандеса с ЦСКА будет рассчитан до лета 2021 года.

Большую часть сезона-2017/18 нападающий пропустил из-за травмы. В 10 матчах в составе "тигров" он забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. До перехода в английский клуб в 2014 году Эрнандес выступал на родине за "Сентраль Эспаньол" и "Пеньяроль". С 2009 по 2014 год он защищал цвета "Палермо".

В составе сборной Уругвая форвард в 2011 году выиграл Кубок Америки. В 28 матчах за национальную команду он забил 10 мячей.

Таблица переходов РФПЛ //

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