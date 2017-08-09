СМИ: Десятки людей эвакуированы со стадиона "Спартак"

Десятки людей эвакуированы с "Открытие Арены", которая является стадионом "Спартака", утверждает Ren.tv, ссылаясь на очевидцев события. По некоторым данным, на месте объявлена угроза взрыва.

На месте работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства инцидента уточняются. В ГУВД столице сообщили, что об угрозе взрыва сообщил нетрезвый мужчина. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, что сегодня на стадионе, который находится в Тушине, "Спартак" должен был провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом", начало игры - в 19.30 по московскому времени.

Добавим, что по информации официального сайта арены, сегодня до старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров.