СМИ: Десятки людей эвакуированы со стадиона "Спартак"

Десятки людей эвакуированы с "Открытие Арены", которая является стадионом "Спартака", утверждает Ren.tv, ссылаясь на очевидцев события. По некоторым данным, на месте объявлена угроза взрыва.
На месте работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства инцидента уточняются. В ГУВД столице сообщили, что об угрозе взрыва сообщил нетрезвый мужчина. По факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, что сегодня на стадионе, который находится в Тушине, "Спартак" должен был провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом", начало игры - в 19.30 по московскому времени.
Добавим, что по информации официального сайта арены, сегодня до старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров.
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2017-08-09/ochevidcy-soobshchili-ob-evakuacii-desyatkov-chelovek-so-stadiona-spartak
foreverCSKAforever
Я и не утверждаю, что это он, но у Головина в этом сезоне пока нет повода стебаться над народными. Надеюсь, в скором времени появится. А фулигана телефонного изловить надо, кем бы он ни был.
10:46
old grumbler
А при чем здесь Кокорин?????????????? Может Головину делать нечего за бугор не зовут только манят....
10:40
foreverCSKAforever
Ленивый Кока продолжает глумиться? Найти бы этого телефонного "минера" и вставить ПЯТЬ файеров куда следует.
10:30