14:20 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Челси", "Атлетико" и "Тоттенхэм" хотят приобрести Фернанду

Фернанду. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Фернанду. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Фернанду в летнее трансферное окно может покинуть команду, утверждает SunSport. На игрока претендуют "Челси", "Тоттенхэм", "Эвертон", "Атлетико" и "Севилья". Трансфер 26-летнего бразильца оценивается в 25 миллионов евро.

Сообщается, Фернанду хочет покинуть "Спартак" и попробывать свои силы в одной из ведущих европейских лиг. Еще зимой Фернанду мог перейти в "Севилью". Но сделка сорвалась из-за смены главного тренера в испанском клубе.

Напомним, что Фернанду перешел в "Спартак" в июле 2016 года из "Сампдории" за 12 миллионов евро (по данным итальянских СМИ). В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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д-р Хряк

Это вам не толстопопый Халк и кучерявый Витсель для забавы в КНР )))

15:31

д-р Хряк

Не позволим !!!!! Но, за 200 лямов евро, будем думать)

15:28

Slim Taller

Реал и Барселона нервно курят в сторонке.Приоритет у Амкара.

14:59

П_о_в_а_р_

За сто тышшш мильонов долароф.

14:58

shpasic

и Реал с Барселоной тоже!

14:57

Alexa1977

Заслужил поиграть в топ чемпе.

14:51

Kot, kotoryi

жалько, ежели так....

14:37

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