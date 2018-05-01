СМИ: "Челси", "Атлетико" и "Тоттенхэм" хотят приобрести Фернанду

Полузащитник "Спартака" Фернанду в летнее трансферное окно может покинуть команду, утверждает SunSport. На игрока претендуют "Челси", "Тоттенхэм", "Эвертон", "Атлетико" и "Севилья". Трансфер 26-летнего бразильца оценивается в 25 миллионов евро.

Сообщается, Фернанду хочет покинуть "Спартак" и попробывать свои силы в одной из ведущих европейских лиг. Еще зимой Фернанду мог перейти в "Севилью". Но сделка сорвалась из-за смены главного тренера в испанском клубе.



Напомним, что Фернанду перешел в "Спартак" в июле 2016 года из "Сампдории" за 12 миллионов евро (по данным итальянских СМИ). В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.