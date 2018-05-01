СМИ: "Челси", "Атлетико" и "Тоттенхэм" хотят приобрести Фернанду

Полузащитник "Спартака" Фернанду в летнее трансферное окно может покинуть команду, утверждает SunSport. На игрока претендуют "Челси", "Тоттенхэм", "Эвертон", "Атлетико" и "Севилья". Трансфер 26-летнего бразильца оценивается в 25 миллионов евро.
Сообщается, Фернанду хочет покинуть "Спартак" и попробывать свои силы в одной из ведущих европейских лиг. Еще зимой Фернанду мог перейти в "Севилью". Но сделка сорвалась из-за смены главного тренера в испанском клубе.
Напомним, что Фернанду перешел в "Спартак" в июле 2016 года из "Сампдории" за 12 миллионов евро (по данным итальянских СМИ). В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
д-р Хряк
Это вам не толстопопый Халк и кучерявый Витсель для забавы в КНР )))
15:31
д-р Хряк
Не позволим !!!!! Но, за 200 лямов евро, будем думать)
15:28
Slim Taller
Реал и Барселона нервно курят в сторонке.Приоритет у Амкара.
14:59
П_о_в_а_р_
За сто тышшш мильонов долароф.
14:58
shpasic
и Реал с Барселоной тоже!
14:57
Alexa1977
Заслужил поиграть в топ чемпе.
14:51
Kot, kotoryi
жалько, ежели так....
14:37