13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слуцкий приехал на сбор ЦСКА

Сегодня. Кампоамор. Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Виталий АЙРАПЕТОВ, "СЭ"
Сегодня. Кампоамор. Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Виталий АЙРАПЕТОВ, "СЭ"
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В расположение ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий. Сегодня он посетит контрольный матч армейцев с датским "Эсбьергом".

– Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов, – сказал Слуцкий.

– Может быть, уделите пару минут?

– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – улыбнулся бывший главный тренер армейцев.

В ЦСКА ждут Слуцкого. Колонка Казакова

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ravilius777

я надеюсь не за Марио приехал

14:24

ШАЛОПАЙ

"– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – улыбнулся бывший главный тренер армейцев" - а кому они интересны?

14:15

П_о_в_а_р

Он таки вернулся!!!

13:50

regjy

ну вот! всё сглазил!

13:43

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А он приехал как ""пингвин губастый или пельмень антарктический"" ???

13:37

toni1983

Викторович, давай расскажи секреты Челси!

13:26

эстонский армеец

Это чтобы Гончаренко "не спал" - могут и обратно поменять!)))

13:26

shpasic

а Ласину пригласят покушать?

13:13

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