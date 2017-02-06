Слуцкий приехал на сбор ЦСКА

В расположение ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий. Сегодня он посетит контрольный матч армейцев с датским "Эсбьергом".

– Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов, – сказал Слуцкий.

– Может быть, уделите пару минут?

– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – улыбнулся бывший главный тренер армейцев.

В ЦСКА ждут Слуцкого. Колонка Казакова