Слуцкий приехал на сбор ЦСКА

В расположение ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий. Сегодня он посетит контрольный матч армейцев с датским "Эсбьергом".
– Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов, – сказал Слуцкий.
– Может быть, уделите пару минут?
– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – улыбнулся бывший главный тренер армейцев.
ravilius777
я надеюсь не за Марио приехал
14:24
ШАЛОПАЙ
"– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – улыбнулся бывший главный тренер армейцев" - а кому они интересны?
14:15
П_о_в_а_р
Он таки вернулся!!!
13:50
regjy
ну вот! всё сглазил!
13:43
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А он приехал как ""пингвин губастый или пельмень антарктический"" ???
13:37
toni1983
Викторович, давай расскажи секреты Челси!
13:26
эстонский армеец
Это чтобы Гончаренко "не спал" - могут и обратно поменять!)))
13:26
shpasic
а Ласину пригласят покушать?
13:13