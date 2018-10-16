20:15 16 октября | Футбол — РПЛ

Следствие проводит очную ставку между братом Кокорина и Паком

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Следствие проводит очную ставку между директором департамента Минпромторга Денисом Паком и младшим братом нападающего "Зенита"  Александра Кокорина Кириллом.

Сейчас проводится очная ставка между потерпевшим Паком и Кириллом Кокориным, - приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. - На очереди еще Александр Протасовицкий, но Пак предлагает продолжить в другой день из-за усталости. Сейчас этот вопрос решается.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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https://rsport.ria.ru/football/20181016/1144115396.html

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