Следствие проводит очную ставку между братом Кокорина и Паком

Следствие проводит очную ставку между директором департамента Минпромторга Денисом Паком и младшим братом нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кириллом.

- Сейчас проводится очная ставка между потерпевшим Паком и Кириллом Кокориным, - приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. - На очереди еще Александр Протасовицкий, но Пак предлагает продолжить в другой день из-за усталости. Сейчас этот вопрос решается.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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