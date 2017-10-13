"Слабонервным не смотреть". Юсупов показал колено после операции

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за "Ростов", на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографии из клиники, где ему сделали операцию. По словам хавбека, он уже приступил к реабилитации.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин травмировал связки колена на одной из тренировок. Сам футболист предполагал, что восстановится через полгода.

– Уже начали реабилитацию. Слабонервным второе фото лучше не смотреть, – написал Юсупов. – Спасибо всем за комментарии и добрые слова, все читаю.

Юсупов получил травму связок колена//

Артур Юсупов: "Мне придется пропустить примерно полгода"