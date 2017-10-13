"Слабонервным не смотреть". Юсупов показал колено после операции

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за "Ростов", на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографии из клиники, где ему сделали операцию. По словам хавбека, он уже приступил к реабилитации.
Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин травмировал связки колена на одной из тренировок. Сам футболист предполагал, что восстановится через полгода.
– Уже начали реабилитацию. Слабонервным второе фото лучше не смотреть, – написал Юсупов. – Спасибо всем за комментарии и добрые слова, все читаю.
Юсупов получил травму связок колена//
Артур Юсупов: "Мне придется пропустить примерно полгода"
Kot, kotoryi
А где второе фото?
15:53