Скрипченко – о матче с "Уралом": "Если соперники равны, то много зависит от мастерства атакующих игроков"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после поражения от "Урала" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что доволен игрой команды. По словам специалиста, в первом тайме махачкалинцы показали целостную игру, во втором – не сумели воспользоваться голевыми возможностями.

– Доволен игрой команды сегодня, – начал Скрипченко. – Первый тайм в нашем исполнении был целостный, были предпосылки, чтобы открыть счет. Во втором тайме попросил ребят выдерживать построения и, в целом они с задачей справились. Конечно, второй тайм в нашем исполнении – это тайм неиспользованных возможностей. Штанга, перекладина – забей мы, и как минимум, мы бы не проиграли. К сожалению, этого не произошло.

Когда соперники равны, многое зависит от мастерства игроков группы атаки. Здесь соперник оказался сильнее. Руки не опускаем, продолжаем работать. Впереди у нас очень важный домашний матч с "Арсеналом". Жаль, что не набрали сегодня очков – для нас каждое очко на вес золота, у нас непростая турнирная ситуация. Вот такой комментарий.

– Первый пропущенный мяч – это ошибка Лории?

– Надо посмотреть видео. С тренерской скамейки визуально плохо видно, ошибся вратарь или нет. Удар был сложный, мяч ударился о землю перед вратарем. Не стал бы говорить, что это ошибка голкипера. Знаю, что в "Урале" есть исполнители стандартов и стоит говорить о нашей ошибке, скорее, применительно к нарушению правил вблизи штрафной, что привело к этому удару.

– ﻿Игра вашей команды смотрится симпатично в последних матчах. Как вам удалось оживить "Анжи"?

﻿– Вы правы, мы работаем и стараемся улучшать, то, что у нас получается. Пропускаем многовато, здесь еще работать и работать. Где-то мы попадали под серьезные команды и нам забивали с игры. Где-то забивали со стандартов, где есть штатные исполнители. Будем и работать, и наши очки еще придут. (Алексей МАКСИМОВ)