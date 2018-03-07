"СКА-Хабаровск" заявил Канунникова для участия в премьер-лиге

РФПЛ на официальном сайте сообщила, что "СКА-Хабаровск" внес в заявку нападающего Максима Канунникова. Ранее комитет РФС по статусу игроков разрешил дальневосточникам зарегистрировать 26-летнего форварда вне регистрационного периода - игрок 2 марта расторг контракт с "Рубином", при этом трансферное окно в премьер-лиге было закрыто 25 февраля.

Напомним, Канунников выступал за "Рубин" с 2014 по 2017 год. В первой части сезона-2017/18 в составе казанской команды 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

"Операция Канунников": как организовать переход вне пределов трансферного окна