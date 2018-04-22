"СКА-Хабаровск" – первая команда, вылетевшая из РФПЛ в сезоне-2017/18

"СКА-Хабаровск" дома проиграл "Динамо" со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Единственный гол во встрече забил полузащитник москвичей Александр Ташаев.

Таким образом, "СКА-Хабаровск" стал первой командой, вылетевшей из РФПЛ в текущем сезоне. Команда занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. У "Анжи" и "Тосно", которые идут на 14-м и 15-м местах соответственно, по 24 балла. Хабаровчане уже не смогут их догнать.

"Динамо" поднялось на 10-е место, записав на свой счет 33 очка.

Чемпионат России

27-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Ташаев, 69.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев (Секульски, 67), Федотов (Самсонов, 70), Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 64), Соу, Тетте, Панченко (Марков, 56), Ташаев, Луценко (Соснин, 80).

Предупреждения: Шуньич, 7. Соу, 34. Гришко, 35. Рыков, 43.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

22 апреля. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Динамо"

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