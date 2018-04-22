12:53 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" – первая команда, вылетевшая из РФПЛ в сезоне-2017/18

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"СКА-Хабаровск" дома проиграл "Динамо" со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Единственный гол во встрече забил полузащитник москвичей Александр Ташаев.

Таким образом, "СКА-Хабаровск" стал первой командой, вылетевшей из РФПЛ в текущем сезоне. Команда занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. У "Анжи" и "Тосно", которые идут на 14-м и 15-м местах соответственно, по 24 балла. Хабаровчане уже не смогут их догнать.

"Динамо" поднялось на 10-е место, записав на свой счет 33 очка.

Чемпионат России

27-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Ташаев, 69.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев (Секульски, 67), Федотов (Самсонов, 70), Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 64), Соу, Тетте, Панченко (Марков, 56), Ташаев, Луценко (Соснин, 80).

Предупреждения: Шуньич, 7. Соу, 34. Гришко, 35. Рыков, 43.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

22 апреля. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Динамо"
Турнирная таблица и календарь чемпионата России

СКА-Хабаровск - Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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bvb1987

позорный клуб,на шару попавший в рфпл из-за стыков,балласт

14:26

Pablo_75

,j,br расформировать команду,игроков в Армию! Тренера на Колыму!! _____________ Сколько же идиотов забредает. Команда по составу не может играть в РФПЛ. То, что они вышли и на год подарили городу большой футбол - это уже почти подвиг, и уверен, никто из настоящих болельщиков в Хабаровске в них камень не кинет. Ну и плюс география - все команды летают к ним один раз, а они летают 15...

14:23

,j,br

расформировать команду,игроков в Армию! Тренера на Колыму!!

14:20

Динамо Москва

Вобщем Хабаровск улетает обратно - в Хабаровск. В следующем сезоне будет супер-дерби - СКА-Луч.

14:18

Pablo_75

Платошкин Андрей То, что СКА-Хабаровск первая команда вылетевшая из ПЛ было ясно уже туров 5 назад. Если не больше. Команда обречена. Удивляет, как они вышли в Премьер-Лигу. _________________________ Самоотверженная оборона и Довбня.

14:09

Динамо Москва

blue-white!, чтобы попасть в сборную, можно в топ-клубе и не играть. Другое дело, что нам нужен преданный до мозга костей человек. Только звёздочка, перехватили. Соловьёв, Зобнин. Теперь Саша Ташаев. Если останется, будут и новые ребята подтягиваться молодые, и команда со своей школой будет ого-го. Знаешь, кого после Ташаева заберут? Грулёва!

14:03

bugr1969

Рауш не тянет на защитника нисколько , дыры по его флангу постоянно . Как только его в концовке второго тайма в полузащиту перебросили , сразу и в атаке и в защите лучше стало .

13:53

blue-white!

FreDDy Kruger, согласен, старпёр Самедов имеет преимущество только в опыте.

13:33

blue-white!

Динамо Москва, плюсую! Но уйдёт, ибо хочет в сборную и в еврокубки. А мы не знаем что нас ждёт в следующем сезоне...

13:32

FreDDy Kruger

ДИНАМО с побеДой!!! Ташаева нужно брать в расширенный список сборной...7 голов+5 передач+2 заработанных пенальти...Кто сейчас круче него на позиции крайнего полузащитника?

13:28

ion

А Динамо в 3 очках от 6-го места... А 5 туров назад казалось, что и вылететь напрямую могут. Жаль, что у нас 6 место ничего не дает в плане выхода в еврокубки (могло бы, если бы топ-5 в кубке России получше сыграли), а то бы была для "болота" интрига - 7 команд до последнего тура бы бились за путевку в Европу.

13:17

Serenky25

Может сразу снимутся? Очки набранные в матчах со СКА аннулировать.

13:13

Платошкин Андрей

То, что СКА-Хабаровск первая команда вылетевшая из ПЛ было ясно уже туров 5 назад. Если не больше. Команда обречена. Удивляет, как они вышли в Премьер-Лигу. А Динамо с победой. Нормально. Еще пару очков и можно в отпуск.

13:04

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