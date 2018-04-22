"СКА-Хабаровск" – первая команда, вылетевшая из РФПЛ в сезоне-2017/18

"СКА-Хабаровск" дома проиграл "Динамо" со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Единственный гол во встрече забил полузащитник москвичей Александр Ташаев.
Таким образом, "СКА-Хабаровск" стал первой командой, вылетевшей из РФПЛ в текущем сезоне. Команда занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. У "Анжи" и "Тосно", которые идут на 14-м и 15-м местах соответственно, по 24 балла. Хабаровчане уже не смогут их догнать.
"Динамо" поднялось на 10-е место, записав на свой счет 33 очка.
Чемпионат России
27-й тур
"СКА-Хабаровск" – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Ташаев, 69.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев (Секульски, 67), Федотов (Самсонов, 70), Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 64), Соу, Тетте, Панченко (Марков, 56), Ташаев, Луценко (Соснин, 80).
Предупреждения: Шуньич, 7. Соу, 34. Гришко, 35. Рыков, 43.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
22 апреля. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Динамо"
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
bvb1987
позорный клуб,на шару попавший в рфпл из-за стыков,балласт
14:26
Pablo_75
,j,br расформировать команду,игроков в Армию! Тренера на Колыму!! _____________ Сколько же идиотов забредает. Команда по составу не может играть в РФПЛ. То, что они вышли и на год подарили городу большой футбол - это уже почти подвиг, и уверен, никто из настоящих болельщиков в Хабаровске в них камень не кинет. Ну и плюс география - все команды летают к ним один раз, а они летают 15...
14:23
,j,br
расформировать команду,игроков в Армию! Тренера на Колыму!!
14:20
Динамо Москва
Вобщем Хабаровск улетает обратно - в Хабаровск. В следующем сезоне будет супер-дерби - СКА-Луч.
14:18
Pablo_75
Платошкин Андрей То, что СКА-Хабаровск первая команда вылетевшая из ПЛ было ясно уже туров 5 назад. Если не больше. Команда обречена. Удивляет, как они вышли в Премьер-Лигу. _________________________ Самоотверженная оборона и Довбня.
14:09
Динамо Москва
blue-white!, чтобы попасть в сборную, можно в топ-клубе и не играть. Другое дело, что нам нужен преданный до мозга костей человек. Только звёздочка, перехватили. Соловьёв, Зобнин. Теперь Саша Ташаев. Если останется, будут и новые ребята подтягиваться молодые, и команда со своей школой будет ого-го. Знаешь, кого после Ташаева заберут? Грулёва!
14:03
bugr1969
Рауш не тянет на защитника нисколько , дыры по его флангу постоянно . Как только его в концовке второго тайма в полузащиту перебросили , сразу и в атаке и в защите лучше стало .
13:53
blue-white!
FreDDy Kruger, согласен, старпёр Самедов имеет преимущество только в опыте.
13:33
blue-white!
Динамо Москва, плюсую! Но уйдёт, ибо хочет в сборную и в еврокубки. А мы не знаем что нас ждёт в следующем сезоне...
13:32
FreDDy Kruger
ДИНАМО с побеДой!!! Ташаева нужно брать в расширенный список сборной...7 голов+5 передач+2 заработанных пенальти...Кто сейчас круче него на позиции крайнего полузащитника?
13:28
ion
А Динамо в 3 очках от 6-го места... А 5 туров назад казалось, что и вылететь напрямую могут. Жаль, что у нас 6 место ничего не дает в плане выхода в еврокубки (могло бы, если бы топ-5 в кубке России получше сыграли), а то бы была для "болота" интрига - 7 команд до последнего тура бы бились за путевку в Европу.
13:17
Serenky25
Может сразу снимутся? Очки набранные в матчах со СКА аннулировать.
13:13
Платошкин Андрей
То, что СКА-Хабаровск первая команда вылетевшая из ПЛ было ясно уже туров 5 назад. Если не больше. Команда обречена. Удивляет, как они вышли в Премьер-Лигу. А Динамо с победой. Нормально. Еще пару очков и можно в отпуск.
13:04