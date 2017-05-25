"СКА-Хабаровск" и "Оренбург" сыграли вничью

"СКА-Хабаровск" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом" (0:0) в первом стыковом матче за право играть в РФПЛ. Следующий матч команды проведут 28 мая в Оренбурге.

Напомним, что по итогам чемпионата России "Оренбург" занял 13-е место в таблице, а хабаровский клуб стал четвертым в ФНЛ.

Переходные матчи

Первый матч

"СКА-Хабаровск" - "Оренбург" - 0:0

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко (Плетин, 86), Карасев (Друзин, 72), Микуцкис, Казанков, Астафьев, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76).

"Оренбург": Руденко, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Воробьев (Попович, 84), Афонин, Георгиев, Нехайчик (Коронов, 76), Лобжанидзе (Саная, 76).

Предупреждения: Микуцкис, 54. Малых, 61. Удалый, 74.

Судьи: Лапочкин. Жвакин, Кудрявцев (все - Санкт-Петербург).

25 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Оренбург"