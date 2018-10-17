Шишканова - о Кокорине и Мамаеве: "Слышали, что народ говорит? "Дайте им 7 лет". 7 лет за то, что отлупили мужика в кафетерии?"

Подруга Александра Кокорина, спортивный агент Дарья Шишканова заступилась за форварда "Зенита" и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Оба футболиста взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Футболистам грозит 7 лет тюрьмы.

- Они занимаются профессионально спортом и настолько устают, что эти выходные считанные просто, когда они могут позволить себе куда-то выйти. У них нет времени с кем-то сцепляться, - цитирует радиостанция "Говорит Москва" Шишканову. - Не может такого быть, что на ровном месте ребята решили взять стул и поздороваться с г-ном Паком, сказать "доброе утро, дружище", и проехаться стулом.

Давайте отбросим тот факт, что они футболисты. Вы видели, чтобы просто так подошли и стали стучать стулом по плечу, по голове? Не видно на видео, куда он его стукнул. Вы видели, чтобы человек просто так, без отклонений психиатрических, мог бы подойти и просто так ударить?

Я призываю господина Пака дать нам объяснения, с чего началось. Вы слышали, что народ говорит? "Дайте им 7 лет". 7 лет за то, что отлупили мужика в кафетерии?

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн