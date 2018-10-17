Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест

Бутырский следственный изолятор. Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в СИЗО по решению суда. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали прошение об изменении меры пресечения.

- Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение, - приводит "РИА Новости" слова Потяевой.

Футболисты взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Также в СИЗО находится младший брат Кокорина Кирилл.

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