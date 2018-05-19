22:10 | Футбол — РФПЛ

Широков назвал себя главным российским футболистом XXI века

7

Бывший капитан сборной России Роман Широков назвал себя главным футболистом страны в XXI веке. 36-летний экс-полузащитник завершил карьеру в 2016 году.

"Себя можно назвать? Значит я", – сказал Широков в эфире YouTube-канала oSporte TV.

Напомним, за профессиональную карьеру Широков завоевал 8 трофеев: 7 – в составе "Зенита", включая Кубок и Суперкубок УЕФА. 1 – в ЦСКА. За сборную России он играл с 2008 по 2016 год, став бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=lFLrmOxLveM

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Очень плохой мальчик

Скромняга))

23:05

Slim Taller

А что не так?! Главный - это не значит лучший.А самый главный такое дерьмо.

22:48

Излучение Гаврилова-Черенкова

Главный тренер - это понятно (и то в конкретной команде). А главный футболист - ??? Раньше был такой каламбур - было у отца три сына: два умных, а третий - футболист.

22:48

совва

serzheo Ну правильно. А чо, ежели у нас Головин и Зобнин "звезды"... Широков, по сравнению сними, - Пеле. ___________ Кузяева че-то в звезды не включил...

22:45

Thomas_Boy_

Так-то Гасилин и Шейдаев покруче будут.

22:27

serzheo

Ну правильно. А чо, ежели у нас Головин и Зобнин "звезды"... Широков, по сравнению сними, - Пеле.

22:21

karlikf1

Да ради бога, хоть главным футболистом отечественного футбола. Стрельцов если бы узнал, просто бы тихо перевернулся в гробу. Даже не зная футбола 21-го века, просто с мыслью: "Кто есть такой Широков и что он сделал для этого ... российского футбола в 21 веке?".

22:16

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!