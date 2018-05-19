Широков назвал себя главным российским футболистом XXI века

Бывший капитан сборной России Роман Широков назвал себя главным футболистом страны в XXI веке. 36-летний экс-полузащитник завершил карьеру в 2016 году.

"Себя можно назвать? Значит я", – сказал Широков в эфире YouTube-канала oSporte TV.

Напомним, за профессиональную карьеру Широков завоевал 8 трофеев: 7 – в составе "Зенита", включая Кубок и Суперкубок УЕФА. 1 – в ЦСКА. За сборную России он играл с 2008 по 2016 год, став бронзовым призером чемпионата Европы-2008.