Широков назвал себя главным российским футболистом XXI века

Бывший капитан сборной России Роман Широков назвал себя главным футболистом страны в XXI веке. 36-летний экс-полузащитник завершил карьеру в 2016 году.
"Себя можно назвать? Значит я", – сказал Широков в эфире YouTube-канала oSporte TV.
Напомним, за профессиональную карьеру Широков завоевал 8 трофеев: 7 – в составе "Зенита", включая Кубок и Суперкубок УЕФА. 1 – в ЦСКА. За сборную России он играл с 2008 по 2016 год, став бронзовым призером чемпионата Европы-2008.
Очень плохой мальчик
Скромняга))
23:05
Slim Taller
А что не так?! Главный - это не значит лучший.А самый главный такое дерьмо.
22:48
Излучение Гаврилова-Черенкова
Главный тренер - это понятно (и то в конкретной команде). А главный футболист - ??? Раньше был такой каламбур - было у отца три сына: два умных, а третий - футболист.
22:48
совва
serzheo Ну правильно. А чо, ежели у нас Головин и Зобнин "звезды"... Широков, по сравнению сними, - Пеле. ___________ Кузяева че-то в звезды не включил...
22:45
Thomas_Boy_
Так-то Гасилин и Шейдаев покруче будут.
22:27
serzheo
Ну правильно. А чо, ежели у нас Головин и Зобнин "звезды"... Широков, по сравнению сними, - Пеле.
22:21
karlikf1
Да ради бога, хоть главным футболистом отечественного футбола. Стрельцов если бы узнал, просто бы тихо перевернулся в гробу. Даже не зная футбола 21-го века, просто с мыслью: "Кто есть такой Широков и что он сделал для этого ... российского футбола в 21 веке?".
22:16