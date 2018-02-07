Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прибыл в расположение "Краснодара" на сбор в Марбелье. Хавбек заселился в отель, и в данный момент общается в лобби с вице-президентом клуба Виталием Бубновым и генеральным директором Владимиром Хашигом.

Шатов рассказал о том, почему выпал из основной обоймы "Зенита", а также отметил, что пришел в "Краснодар" "не за деньгами, а за футболом".

Напомним, вчера было объявлено, что Шатов перешел в "Краснодар" из "Зенита" до конца сезона на правах аренды, при этом у "быков" есть право первоочередного выкупа. (Филипп ПАПЕНКОВ)