Шаронов будет назначен главным тренером дубля "Рубина"

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов станет новым главным тренером молодежной команды казанцев, утверждает "Бизнес Online". По информации источника, клубную академию возглавит Иван Данильянц, который с 2010 по 2013 год уже занимал эту должность в "Рубине".

Также отмечается, что контракты с прежним тренером дубля Андреем Ситчихиным и директором академии Ниязом Акбаровым было решено не продлевать.

Напомним, что Шаронов выступал за "Рубин" с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. За казанский клуб экс-футболист во всех турнирах провел 259 игр.