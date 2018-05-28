Шамиль Газизов: "Визит комиссии УЕФА на стадион "Нефтяник" в Уфе прошел успешно"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что визит комиссии УЕФА на стадион "Нефтяник" в Уфе для осмотра состояния поля, инфраструктуры и территории прошел успешно.

"Уфа" завершила чемпионат России на шестом месте и получила право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В понедельник комиссия УЕФА осмотрела арену и провела совещание с руководством клуба и стадиона, рассказав о своих требованиях.

- Визит прошел удачно, почти без замечаний. Есть кое- какие пожелания, где-то надо написать "выход", где-то указателей добавить. Мы все замечания учтем и выполним, - цитирует ТАСС Газизова.

Стадион "Нефтяник" вмещает 15 132 человека.