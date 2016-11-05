Шамиль Газизов: "Пенальти в ворота "Уфы" - 50 на 50"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизиов после поражения от "Рубина" (2:3) в матче 13-го тура чемпионата России поблагодарил команду за характер. Он отметил, что претензий к арбитру встречи Алексею Еськову, удалившему на 8-й минуте вратаря Георги Шелию и назначившему пенальти на 18-й, нет.

- Прежде всего хочется выразить огромную благодарность сотрудникам клуба, которые приготовили стадион. Большое спасибо и команде за проявленный характер, - сказал Газизов. - Не все получилось, совершили определенные ошибки, которых быть не должно. Удаление вратаря предопределило ход игры.

После 0:2 мы не потерялись, смогли вернуться в игру. Это дорогого стоит. "Уфа" обретает свое лицо, команда показала, что может действовать в атаке вдесятером и вдевятером. Болельщикам нравятся такие матчи, надеюсь, что в будущем продолжим их радовать.

- Нереализованный пенальти Игбуном расстроил?

- Это ключевой момент. Рыжиков был лучшим у "Рубина", спас команду.

- Красную карточку получил и Засеев, на которого теперь не сможете рассчитывать в следующем туре.

- Это игра. Азамат был заведен, пытался исправить ситуацию. Нарушил правила, но ничего страшного нет.

- Пенальти в ворота "Уфы" вызвал споры. Ваша оценка эпизода?

- 50 на 50. Судья решил, что нарушение было. Не хотел бы комментировать действия арбитров, лучше обратить внимание на игру. "Уфа" и "Рубин" показали неплохой футбол, который понравился зрителям. (Сергей АСТАХОВ)