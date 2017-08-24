Шамиль Газизов: "Новичков в "Уфе" можно не ждать"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что новых приобретений до конца трансферного окна в команде не будет. Он также добавил, что клуб постарается справиться своими силами.

– Наше финансовое состояние не позволяет в настоящий момент вести полноценную трансферную работу, – приводит proufu.ru слова Газизова. – Конечно, на флажке дозаявочной кампании может произойти все, что угодно, но с 99-процентной вероятностью в это трансферное окно никого подписывать больше не будем. Так что новичков можно не ждать. Как сказал наш тренер Сергей Семак, мы маленькая команда, но с большим сердцем. Справимся своими силами.

Напомним, что в это межсезонье состав уфимской команды пополнили вратарь Алексей Чернов и защитник Джемал Табидзе.

После семи туров премьер-лиги "Уфа" идет на 7-м месте в турнирной таблице. В следующем матче команда на выезде сыграет с "Анжи", встреча состоится 25 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.