Шамиль Газизов: "Нет смысла сетовать на календарь, мы сами к этому стремились"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что клуб ставит перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны.

- Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь, - цитируют "Известия" Газизова. - Еврокубки - это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.

Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам - мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны.

Шамиль Газизов: "Есть шанс, что сыграем с "Прогресом" 16 августа"