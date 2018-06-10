Шамиль Газизов: "Евсеев? Мы уже знаем, кто возглавит "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев возглавит уфимскую команду. Об это в своем телеграм-канале сообщил комментатор Нобель Арустамян.

– Правда, что Евсеев может стать новым тренером "Уфы"? – вопрос Газизову.

– Без комментариев.

– Когда появится определенность?

– Мы уже знаем, кто будет тренером. Объявим об этом либо 15 июня, когда команда соберется на медосмотр, либо 18 июня, когда начнется первый сбор. Тренер уже все знает и работает.

Ранее командой руководил Сергей Семак, под руководством которого "Уфа" заняла шестое место в минувшем сезоне и пробилась в Лигу Европы. Семак в конце мая возглавил "Зенит". (Игорь НОВИКОВ)