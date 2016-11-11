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Шамиль Газизов: "Думаю, ЦСКА вряд ли зимой позовет назад Гончаренко"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что ЦСКА не обращался в его клуб по поводу возвращения Виктора Гончаренко. Напомним, что белорусский специалист в прошлом сезоне помогал Леониду Слуцкому в армейском клубе.

– Нет, ЦСКА на нас не выходил по этому вопросу, – сказал Газизов. – Никаких разговоров не было. По моим ощущениям, это вряд ли произойдет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Виктор Гончаренко: "В ЦСКА был как дома. Но хотел работать самостоятельно" //
Шамиль Газизов: "Если ЦСКА позовет Гончаренко, мы обязаны отпустить его без компенсации"

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