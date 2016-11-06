Шамиль Газизов: "Если ЦСКА позовет Гончаренко, мы обязаны отпустить его без компенсации"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что зимой главный тренер команды Виктор Гончаренко может вернуться в ЦСКА. Напомним, что белорусский специалист помогал Леониду Слуцкому в армейском клубе. Красно-синие проиграли три последних матча.

– Правда, что если ЦСКА зимой позовет Гончаренко обратно, он вас покинет?

– Можно сказать, что с ЦСКА этот пункт работает. Только с одним клубом

– То есть в случае обращения ЦСКА, Гончаренко должен будет вернуться?

– Мы обязаны будем его отпустить без компенсации. Но это касается только ЦСКА, который, действительно, может воспользоваться такой опцией. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Виктор Гончаренко: "В ЦСКА был как дома. Но хотел работать самостоятельно"