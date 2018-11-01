Шалимов - о Глушакове: "Не думаю, что его убрали из состава по игровым причинам. Причины, скорее всего, личностные"

Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов, который сейчас работает главным тренером "Химок", в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию между экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой и полузащитником Денисом Глушаковым.

Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом.

– Вы об истории с Глушаковым?

– Да. Мне кажется, надо посмотреть шире – не только на Карреру. В какой-то момент случались конфликты и у Виллаш-Боаша, и у Луческу, и у Манчини – и именно с россиянами, и ни к чему хорошему это не приводило. Но в "Зените" пришел российский тренер Семак – и скандалы закончились. Есть результат в чемпионате, в Лиге Европы.

Мое мнение – "Спартаку" нужен отечественный специалист, который наладит нормальный контакт с костяком. Потому что чемпионат в России выиграют те, у кого сильнее россияне, а не иностранцы.

– Думаете, что Каррере стоило с ним договориться?

– Не думаю, что его убрали из состава по игровым причинам. Причины, скорее всего, личностные. Не знаю, что происходило внутри команды, но внешне это выглядит так, что убрали из-за лайков – наверное, это трудно назвать футбольным обоснованием решения. Такого в топ-командах быть не должно.

– Как поступили бы, если бы вас сливал ключевой игрок, а потом еще и поставил лайк в соцсети под постом с критикой в ваш адрес?

– А я не считаю, что Глушаков сливал Карреру. Не видел такого. Все придрались к кубковому матчу с "Тосно", когда он не забил, выйдя один в один – но хотя бы вырвался на эту позицию. Еще Денису припоминают незабитый в серии пенальти. Но смазать 11-метровый может любой. И это даже не вся игра – только два момента.

– Но потом Глушакова не взяли в сборную на ЧМ-2018, потому что перестал тянуть.

– Нет, не взяли, потому что перестал попадать в состав своего клуба.

Игорь Шалимов: "Не согласен с тем, что Карреру слил Глушаков"