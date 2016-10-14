Сергей Юран: "Потеря Промеса? Это же не Месси или Роналду"

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран подчеркнул, что для красно-белых потеря форварда Квинси Промеса – не катастрофа. Завтра подопечным Массимо Карреры предстоит домашний матч 10-го тура чемпионата России против "Ростова".

– Промес выбыл на 10 дней. Страшная потеря для “Спартака"?

– Есть определяющие футболисты: Марадона, Месси, Роналду – вот это потеря. А в российском чемпионате, у "Спартака" таких нет. Несомненно, это потеря ведущего игрока: Промес быстр, забивает, но для этого и нужен тренер, который должен найти замену. У армейцев тоже много потерь. Это же не катастрофа.

– Голландец точно пропустит ближайшие два тура чемпионата и не факт, что восстановится к дерби с ЦСКА. Не станет ли его отсутствие ударом по чемпионским амбициям красно-белых?

– Повторюсь, Промес – это только один из определяющих игроков! Кличко выходит на ринг – да, там он главный. А если в футболе так говорить, то пусть один игрок на поле выходит и делает результат.

– Но кто из футболистов "Спартака" теперь может так же качественно сыграть в атаке?

– Это к Каррере вопрос. Нет ключевого футболиста – что, теперь на игру не приезжать?! Команда, именно команда побеждает! Промес – лидер, но это не значит, что больше выйти некому.

– Получается, травма Промеса особого преимущества ростовчанам не даст?

– Давайте вспомним матч с "Уфой" на "Открытие Арене" – был на поле голландец? Был. И что из этого вышло (тот матч красно-белые проиграли – 0:1. – Прим. "СЭ")? Вот вам и ответ. (Иван ОРЕХОВ)