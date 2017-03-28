Сергей Ткачев: "У ЦСКА хорошие шансы догнать "Спартак"

Полузащитник Сергей Ткачев, арендованный "Крыльями Советов" у ЦСКА, в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с армейцами рассказал, как проходит восстановление и отметил, что соперник находится в хорошем состоянии.

– Думаю, что после игры с ЦСКА буду тренироваться в общей группе. Пока оценю свое физическое состояние на 30 процентов, – цитирует Ткачева официальный сайт "Крыльев". – Очень тяжело даются пока беговые тренировки, потому что много пропустил, был практически без движения. Но время еще есть. Так что скоро постараюсь вернуться на поле.

– Чего ожидаете от игры "Крыльев" с ЦСКА?

– Игра будет очень сложной. Выезд, сильный соперник. Но самое главное, как говорит наш тренер – верить в свои силы и тогда мы сможем обыграть любую команду. Поэтому нужно биться друг за друга на поле. Не отбиваться, а обыгрывать соперника. В футболе возможно все. И у ЦСКА возможны проблемы, травмы. Надеюсь на хороший футбол и результат.

– Игра армейцев сильно изменилась после прихода Виктора Гончаренко?

– Изменилась тактика – ЦСКА играет в пять защитников. Команда находится в хорошем состоянии. Нового ничего, думаю, мы не увидим. Сильные стороны ЦСКА и так все знают. Фернандес будет много двигаться по флангу, Дзагоев защиту будет напрягать. Ну и Вернблум, все мы знаем, как на поле себя ведет. Правда, в жизни это совсем другой человек. Важно будет не проиграть борьбу и тогда все будет хорошо. Забить будет очень тяжело – все-таки их ворота Игорь Акинфеев защищает. Но забить нам обязательно нужно, потому что без голов побед не бывает. Буду переживать за наших ребят и поддерживать. Ну и пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим болельщикам. Пожалуйста, поддержите "Крылья"! Кто-то на стадионе, кто-то у экранов телевизора. Болейте всем сердцем за нас и не думайте о плохом, а мы постараемся порадовать вас победой.

– Какие шансы у ЦСКА догнать "Спартак" в чемпионской гонке?

– Сколько раз уже случалось, когда ЦСКА шли на третьем или пятом месте, а потом становились чемпионами. Шансы хорошие. Гонка продолжается. "Спартак" еще будет терять очки и концовка чемпионата будет интересная.