Сергей Светлаков: "Матчи "Локо" смотрю с матом"

Известный российский актер Сергей Светлаков перед матчем 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" признался, что при просмотре матчей по телевизору комментирует игру, используя нецензурную лексику. Также он выразил надежду, что сегодня победит "Локомотив".

– Только "Локо"! Только победа! – заявил Светлаков во флеш-интервью. – Болеть за весь российский футбол – это тяжело, но это такое наше маленькое бремя, но команда одна, сборная одна, поэтому выбирать не приходится. За "Локомотив" я болею с детства, у меня в семье династия железнодорожников в третьем поколении. Я родился в железнодорожном районе, учился в университете путей и сообщения, поэтому любимая команда была предрешена. НЕ важно на каком месте команда, эмоции всегда те же самые. Просто желаю победы "Локо". Более чем уверен, что сегодня "Локомотив" не то, что сюрприз преподнесет "Спартаку", он сегодня не проиграет. Когда смотрю футбол по ТВ обязательно разговариваю с телевизором. Примерно все то же самое, что и на стадионе, и с матом бывает, и бутерброд из руки падает. Думаю, так делают миллионы россиян. Уверен, что у многих сейчас уже салаты нарезаны, пивас поставлен, рыба разорвана, все готово к тому, чтобы получить удовольствие. Пускай сегодня победит сильнейший, а это – "Локомотив"!

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"