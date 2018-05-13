Сергей Степашин: "То, что за 13 миллионов сделал Манчини с "Зенитом", я бы сделал бесплатно и даже лучше"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин после победы бело-голубых над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что является сторонником того, чтобы сборную России тренировал отечественный специалист.
– Я рад, что выиграл Хохлов, – сказал Степашин. – "Спартак" не проиграл. Это хорошая команда, тем более, что там много динамовцев. В том числе Зобнин. А Хохлов молодой, умный, честный тренер, который поиграл в "Локомотиве", в "Динамо"… Поэтому я сторонник того, чтобы нашу национальную команду тренировали наши наставники. За тринадцать миллионов евро что сделал Манчини с "Зенитом", я бы сделал бесплатно и еще лучше.
"Спартак" у себя дома уступил "Динамо" (1:0) и занял третье место в турнирной таблице. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Дмитрий Хохлов
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Роберто Манчини
- Сергей Степашин
- Роман Зобнин
Bibigon2000
это говорит некто хрюша степашин,косячивший в масштабах целой страны? да тебе куличи песочные нельзя доверить
17:53
fanatold
От скромности не помрет...
17:32
Patisson
Степашин-лицемер и фарисей. Его место точно не в ложе вип.
17:06
IvanDay
что же ты молчал, когда над Динамо глумились и делали с ним что хотели? а в счетной палате - что-то не видно было громких дел - если работал, а дел нет, то где публичные заявления? А все потому, что Степашину всегда было милее теплое местечко чинуши, а не правда
17:01
Zedoeg
СЧтепашин даже премьером ничего хорошего не сделал. Молчал бы лучше.
16:53
Чупа-чупас
Он уже показал, как "умеет делать" с ФК Мусор.
16:49
bvb1987
степашка троллит фурсенку
16:48
henri71
А когда Хохлов за Спартак играл?
16:41
баламошка
Степашку в тренеры немытых!
16:41
Becky Hammon
ну хохлов поиграл везде в московских командах из элиты , но не в спартаке
16:40
DmitrSPb
он бы "сделал"
16:40
shpasic
лучше бы рассказал, кто забесплатно Динамо разворовал.
16:39