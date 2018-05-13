Сергей Степашин: "То, что за 13 миллионов сделал Манчини с "Зенитом", я бы сделал бесплатно и даже лучше"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин после победы бело-голубых над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что является сторонником того, чтобы сборную России тренировал отечественный специалист.

– Я рад, что выиграл Хохлов, – сказал Степашин. – "Спартак" не проиграл. Это хорошая команда, тем более, что там много динамовцев. В том числе Зобнин. А Хохлов молодой, умный, честный тренер, который поиграл в "Локомотиве", в "Динамо"… Поэтому я сторонник того, чтобы нашу национальную команду тренировали наши наставники. За тринадцать миллионов евро что сделал Манчини с "Зенитом", я бы сделал бесплатно и еще лучше.

"Спартак" у себя дома уступил "Динамо" (1:0) и занял третье место в турнирной таблице. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)