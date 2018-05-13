16:34 | Футбол — РФПЛ

Сергей Степашин: "То, что за 13 миллионов сделал Манчини с "Зенитом", я бы сделал бесплатно и даже лучше"

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Член попечительского совета общества "Динамо"  Сергей Степашин после победы бело-голубых над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что является сторонником того, чтобы сборную России тренировал отечественный специалист.

– Я рад, что выиграл Хохлов, – сказал Степашин. – "Спартак" не проиграл. Это хорошая команда, тем более, что там много динамовцев. В том числе Зобнин. А Хохлов молодой, умный, честный тренер, который поиграл в "Локомотиве", в "Динамо"… Поэтому я сторонник того, чтобы нашу национальную команду тренировали наши наставники. За тринадцать миллионов евро что сделал Манчини с "Зенитом", я бы сделал бесплатно и еще лучше.

"Спартак" у себя дома уступил "Динамо" (1:0) и занял третье место в турнирной таблице. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Bibigon2000

это говорит некто хрюша степашин,косячивший в масштабах целой страны? да тебе куличи песочные нельзя доверить

17:53

fanatold

От скромности не помрет...

17:32

Patisson

Степашин-лицемер и фарисей. Его место точно не в ложе вип.

17:06

IvanDay

что же ты молчал, когда над Динамо глумились и делали с ним что хотели? а в счетной палате - что-то не видно было громких дел - если работал, а дел нет, то где публичные заявления? А все потому, что Степашину всегда было милее теплое местечко чинуши, а не правда

17:01

Zedoeg

СЧтепашин даже премьером ничего хорошего не сделал. Молчал бы лучше.

16:53

Чупа-чупас

Он уже показал, как "умеет делать" с ФК Мусор.

16:49

bvb1987

степашка троллит фурсенку

16:48

henri71

А когда Хохлов за Спартак играл?

16:41

баламошка

Степашку в тренеры немытых!

16:41

Becky Hammon

ну хохлов поиграл везде в московских командах из элиты , но не в спартаке

16:40

DmitrSPb

он бы "сделал"

16:40

shpasic

лучше бы рассказал, кто забесплатно Динамо разворовал.

16:39

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