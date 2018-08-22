Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": "Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке?"

Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин заявил, что экс-хавбек бело-голубых Александр Ташаев, перешедший в "Спартак", может и не заиграть в основном составе красно-белых. 24-летний футболист присоединился к "Спартаку" 6 июля, подписав четырехлетний контракт.

– Нет сожаления, что сейчас в атаке "Динамо" могли блистать Кокорин, Смолов. В опорной зоне "выжигал" бы Зобнин, однако клуб их по разным причинам потерял…

– Сожаление есть. Но в то время ситуация в клубе так сложилась, что Кокорин и Зобнин решили уйти. Что же касается Смолова, то его уход - это результат непрофессионального менеджмента "Динамо" в тот период.

– После победы над "Уфой" вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из "Динамо" именно в "Спартак"?

– "Спартак" тут ни при чем. Просто в "Динамо" он был бы первым. Что касается "Спартака", то это большой вопрос. Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? Пример тому – Дзюба, который не захотел полировать лавку в "Зените", а ушел в "Арсенал", где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира. (Александр ЛЬВОВ)

"Спартак" встретится с "Динамо" в матче 5-го тура РПЛ, который состоится 25 августа.

Полностью интервью с Сергеем Степашиным читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".

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