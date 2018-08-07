Сергей Семак: "Зениту" необходимо усиление"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что петербургской команде необходимо усиление, которое поможет ей стать более сбалансированной.

- И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление. Свои мысли по этому поводу я донес руководству.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.