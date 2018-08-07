16:23 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Зениту" необходимо усиление"


Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак заявил, что петербургской команде необходимо усиление, которое поможет ей стать более сбалансированной. 

И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление. Свои мысли по этому поводу я донес руководству. 

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице. 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-07-sergey-semak-byt-otkrytym-dlya-igrokov-chast-moey-raboty-.htm

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