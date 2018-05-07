Сергей Семак: "Все разговоры про "Зенит" беспочвенные"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после ничьей с "Рубином" (0:0) в 29-м туре чемпионата России отметил, что игра получилась тяжелой. По его словам, он не контактировал с руководством "Зенита" на тему работы в клубе.

- Тяжелый матч. Обе команды играли надежно в обороне, - сказал Семак. Было мало моментов. В первом тайме было равное количество шансов и у нас и у "Рубина". После перерыва "Рубин" создал больше давления. Для нас неплохой результат на выезде.



- В чем для вас мотивация на финише сезона?

- Надо стараться желать максимум. Если можем набрать больше очков, то постараемся. Мы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Восемь человек переболело, никто из них не тренировался.

Мы обезопасили себя от вылета, от стыков – это хорошо. Пережить концовку – это важно. Мы сделали шаг от команды, которая борется за выживание, в сторону середняка.



- Вас не отвлекают разговоры об интересе со стороны "Зенита"?



- Разговоры меня не отвлекают. Никаких контактов не было. Все беспочвенно.



- Вы играли вместе с Караденизом. Сегодня он закончил...

- Очень рад быть в Казани. Рад, хоть и косвенно принимать участие в проводах Карадениза. Он заслужил такие овации. Когда он выходил на замену, то хлопали и наши игроки! Он заслужил уважение болельщиков и игроков. Немного жаль, что он закончил. Здоровья ему и его семье и желаю ему найти себя вне футбольного поля. (Артур ЕНИКЕЕВ)



