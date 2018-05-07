22:04 | Футбол — РФПЛ

Сергей Семак: "Все разговоры про "Зенит" беспочвенные"


Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после ничьей с "Рубином" (0:0) в 29-м туре чемпионата России отметил, что игра получилась тяжелой. По его словам, он не контактировал с руководством "Зенита" на тему работы в клубе.

 - Тяжелый матч. Обе команды играли надежно в обороне, - сказал Семак. Было мало моментов. В первом тайме было равное количество шансов и у нас и у "Рубина". После перерыва "Рубин" создал больше давления. Для нас неплохой результат на выезде. 

- В чем для вас мотивация на финише сезона?

- Надо стараться желать максимум. Если можем набрать больше очков, то постараемся. Мы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Восемь человек переболело, никто из них не тренировался. 
Мы обезопасили себя от вылета, от стыков – это хорошо. Пережить концовку – это важно. Мы сделали шаг от команды, которая борется за выживание, в сторону середняка.

 - Вас не отвлекают разговоры об интересе со стороны "Зенита"?

- Разговоры меня не отвлекают. Никаких контактов не было. Все беспочвенно.

- Вы играли вместе с Караденизом. Сегодня он закончил...

- Очень рад  быть в Казани. Рад, хоть и косвенно принимать участие в проводах Карадениза. Он заслужил такие овации. Когда он выходил на замену, то хлопали и наши игроки! Он заслужил уважение болельщиков и игроков. Немного жаль, что он закончил.  Здоровья ему и его семье и желаю ему найти себя вне футбольного поля. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Рубин - Уфа


 

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