Сергей Семак: "Уфа" подумает над сменой пенальтиста"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА выразил сожаление в связи с тем, что его команда не сумела поразить ворота соперника. По словам специалиста, тренерский штаб подумает над необходимостью смены штатного пенальтиста. Напомним, что защитник Иван Пауревич не смог реализовать 11-метровый удар.

- Игра могла сложиться по-разному, - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня мы не забили, поэтому проиграли.

Смена пенальтиста? Мы подумаем над этим. Это - лотерея, и реализация зависит от многих факторов. К большому сожалению, "Уфа" не может забить ни с игры, ни с пенальти.

Мы пропустили, создав перед этим несколько голевых моментов. Команда расстроилась. Обидно, но ребята старались. Были еще моменты, чтобы сравнять, но в конце встречи "привезли" сами себе. Мы ошиблись на своей половине поля, но все равно этот гол ничего не решал.

Живоглядов плакал? Он получил повреждение и попросил замену. Эмоции. Всем неприятно проигрывать.

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА