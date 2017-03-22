Сергей Семак: "Сложно судить, насколько разговор с Беленовым повлиял на его переход в "Уфу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подчеркнул, что новичок команды Александр Беленов выручает уфимцев в самые нужные моменты. Вратарь, ранее выступавший в "Анжи", сменил клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

– Главный зимний трансфер "Уфы" – вратарь Александр Беленов. Что скажете о нем? - вопрос Семаку.

– Нам нужны и важны все, кто пришел в команду. Что касается Саши, то вратарская позиция одна из ключевых в любой команде. Могу только порадоваться успехам Беленова. Своей работой он их заслужил. Поэтому не буду скрывать – нам было очень приятно, что Саша принял приглашение именно "Уфы". С ним очень приятно работать.

Конечно, мы прекрасно помним пенальти, который он отразил в Грозном. Да и вообще он выручает в самые нужные моменты. Но и самоотверженность всей команды нельзя не оценить. Вместе с Беленовым пришло много других ребят. Возможно, их вклад в результаты команды со стороны не так заметен. Но независимо от того, кто из них сколько играет – они нам очень помогают. Их для этого и брали.

– Правда ли, что Беленов принял решение о переходе в "Уфу" после личного разговора с вами?

– Разговор у нас с ним, конечно, был. Однако насколько он повилял на итоговое решение Беленова – мне судить сложно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полная версия интервью Сергея Семака