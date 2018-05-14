Сергей Семак - о назначении в "Зенит": "Пока еще далеко до этого"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подчеркнул, что о назначении его на аналогичную должность в "Зенит" пока говорить рано. Он добавил, что приезжал на заседание совета директоров сине-бело-голубых пообщаться с руководством.
– С какой целью вы посетили совет директоров "Зенита"?
– Пообщаться. Мы встретились с руководством "Зенита", поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.
– Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?
– Нет-нет. Просто пообщались.
– Вы еще не утверждены в должности?
– Пока еще далеко до этого.
– Когда будет следующая встреча?
– Все зависит от руководства "Зенита".
Сергей Семак уехал с совета директоров "Зенита". Заседание продолжается. pic.twitter.com/QcU8H3T8d0– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 мая 2018 г.
Millwall82
Да Миллер просто поинтересовался авторитетным мнением Богданыча "кто круче Сарри или Конте?", ну и Семак высказал свое тренерское мнение.
22:17
bugr1969
Vedi , не смеши мои тапочки , Семак 3 года уже был вторым тренером в Зените , когда команда играла гораздо лучше чем при Манчини . Потом хорошо проявил себя главным в Уфе , которая до его прихода стояла на вылет . Вопрос : как можно сравнивать Аленичева , у которого опыт был в первой лиге и неудачный в вышке , с Семаком ? Это глупо , работа и результат у обоих говорят об этом .
22:13
grroznyi85
Мне все-таки кажется Семак не основной кандидат, иначе уже сегодня бы назначили. Его пригласят только в том случае, если с другими кандидатами не удастся договориться.
22:12
Vedi
Рано ещё , рано , хороший человек и хороший игрок это ещё далеко не хороший тренер . Пару годков ещё минимум в Уфе надо доказать работой и результатом , а то свеж пример заигрывания руководством Спартака перед своими болелами от неудачного сезона назначением Аленичева . Шуму было , полос в СЭ , аналитиков восторженных .....
22:05
Андрей Пашко
Понятно. Богданыч - тренер Зенита.
21:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
мерен с питерскими номерами. взял на прокат?
21:49