21:45 | Футбол — РФПЛ

Сергей Семак - о назначении в "Зенит": "Пока еще далеко до этого"

Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подчеркнул, что о назначении его на аналогичную должность в "Зенит" пока говорить рано. Он добавил, что приезжал на заседание совета директоров сине-бело-голубых пообщаться с руководством.

 
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– С какой целью вы посетили совет директоров "Зенита"?

– Пообщаться. Мы встретились с руководством "Зенита", поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

– Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

– Нет-нет. Просто пообщались.

– Вы еще не утверждены в должности?

– Пока еще далеко до этого.

– Когда будет следующая встреча?

– Все зависит от руководства "Зенита".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

Да Миллер просто поинтересовался авторитетным мнением Богданыча "кто круче Сарри или Конте?", ну и Семак высказал свое тренерское мнение.

22:17

bugr1969

Vedi , не смеши мои тапочки , Семак 3 года уже был вторым тренером в Зените , когда команда играла гораздо лучше чем при Манчини . Потом хорошо проявил себя главным в Уфе , которая до его прихода стояла на вылет . Вопрос : как можно сравнивать Аленичева , у которого опыт был в первой лиге и неудачный в вышке , с Семаком ? Это глупо , работа и результат у обоих говорят об этом .

22:13

grroznyi85

Мне все-таки кажется Семак не основной кандидат, иначе уже сегодня бы назначили. Его пригласят только в том случае, если с другими кандидатами не удастся договориться.

22:12

Vedi

Рано ещё , рано , хороший человек и хороший игрок это ещё далеко не хороший тренер . Пару годков ещё минимум в Уфе надо доказать работой и результатом , а то свеж пример заигрывания руководством Спартака перед своими болелами от неудачного сезона назначением Аленичева . Шуму было , полос в СЭ , аналитиков восторженных .....

22:05

Андрей Пашко

Понятно. Богданыч - тренер Зенита.

21:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

мерен с питерскими номерами. взял на прокат?

21:49

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