Сергей Семак - о назначении в "Зенит": "Пока еще далеко до этого"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подчеркнул, что о назначении его на аналогичную должность в "Зенит" пока говорить рано. Он добавил, что приезжал на заседание совета директоров сине-бело-голубых пообщаться с руководством.

– С какой целью вы посетили совет директоров "Зенита"?

– Пообщаться. Мы встретились с руководством "Зенита", поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

– Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

– Нет-нет. Просто пообщались.

– Вы еще не утверждены в должности?

– Пока еще далеко до этого.

– Когда будет следующая встреча?

– Все зависит от руководства "Зенита".